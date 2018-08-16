عباس يؤكد لأردوغان وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب تركيا

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان .

رام الله — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "الرئيس محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا أكد خلاله وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب تركيا وشعبها الشقيق في ظل الأزمة التي تتعرض لها".

© AFP 2018 / OZAN KOSE مسؤول ألماني: صندوق النقد قد يساعد تركيا في تجاوز أزمة الليرة

وأضافت "وفا" "أعرب الرئيس عباس عن أمله في أن تتجاوز تركيا في أسرع وقت، هذه الأزمة، متمنيا لها ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، مؤكدا قدرة تركيا على تخطي كل الصعوبات".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تحتجزه السلطات التركية وكان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن و"حزب العمال الكردستاني".

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.