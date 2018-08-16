ترامب مستعد للحوار مع إيران في حال أبدت استعدادها لتغيير سلوكها بشكل جذري

صرح الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، برايان هوك، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون مستعدا للحوار مع إيران في حال أبدت الأخيرة استعدادا "لتغيير سلوكها بشكل جذري".

واشنطن — سبوتنيك. وقال هوك خلال مؤتمر صحفي:" في حال أبدى النظام الإيراني التزاما بالتغيير الجذري لسلوكه، سيكون الرئيس آنذاك مستعدا لخوص الحوار من أجل البحث عن حلول".

© REUTERS / LEAH MILLIS وزير الخارجية الأمريكي يعلن تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران ويعين مبعوثا خاصا إلى طهران

وأكد الممثل الخاص أن بلادة مستعدة لفرض عقوبات ثانوية ضد الدول التي تواصل التجارة مع إيران

وأضاف هوك:" نتوقع أن النشاط التجاري (مع إيران) بما في ذلك الشحن، سيشارف على الانعدام بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ونعول على أن شركائنا سيلتزمون بنظام العقوبات، أعتقد أنه لا يوجد داع للتذكير باستعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات ثانوية ما لم يحدث ذلك".

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منذ قليل عن تشكيل فريق عمل يختص بتنسيق سياساتها تجاه إيران، ويعين برايان هوك مبعوثا خاصا لشؤون إيران، ومن المقرر أن يترأس فريق العمل الجديد.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.