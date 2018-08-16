لاريجاني: المشاورات المستمرة بين إيران وباكستان تخدم استقرار المنطقة

هنأ رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، نظيره الباكستاني أسد قيصر، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني في باكستان، معتبرا المشاورات المستمرة بين البلدين بأنها تخدم استقرار المنطقة.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، أعرب لاريجاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع أسد قصير بهذه المناسبة عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين البلدين، في شتى المجالات ومدى تأثيرها الإيجابي على التعاون البرلماني الثنائي.



© REUTERS / Raheb Homavandi لاريجاني يطالب أوروبا بتنفذ وعودها

وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني، إلى تطورات المنطقة، قائلا: "إن إيران و باكستان بلدان مهمان ومؤثران في العالم الإسلامي والمنطقة، وأن المشاورات المستمرة بينهما بإمكانها أن تخدم إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".

ووصف لاريجاني التعاون الثنائي المتواصل بين طهران وإسلام آباد، بأنه يصب في مصلحة شعبي البلدين.

ورد رئيس البرلمان الباكستاني بدوره على لاريجاني معربا عن تقديره لمشاعر المحبة لنظيره الإيراني؛ مشيرا إلى أن العلاقات العريقة الثقافية والدينية بين البلدين تُعتبر خلفية وسندا قويا لدعم مستوى العلاقات البرلمانية بين طهران وإسلام آباد.

وأكد قيصر، "ضرورة تعزيز الأواصر وتمتين التعاون بين الدول الإسلامية؛ معلناً ترحيب بلاده بأية خطوة تخدم الوحدة والسلام في العالم الإسلامي"، حسب قوله.