مستوطنات إسرائيلية للأغنياء فقط

ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، وافق على بناء خمس مستوطنات إسرائيلية جديدة في صحراء النقب والجليل، وهو قرار يأتي تدعيما لبنود "قانون القومية"، الذي يشجع على الاستيطان اليهودي في إسرائيل.

كابينيت الإسكان

© AFP 2018 / Abbas Momani إسرائيل تدشن مستوطنتين جديدتين في النقب إحداهما فريدة من نوعها

وأفادت الصحيفة الاقتصادية، وثيقة الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، بأن "كابينيت الإسكان"، أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الإسكان والبناء في إسرائيل، قرر إقامة خمس مستوطنات جديدة في النقب والجليل، وهي "دانييل" و"عير أفوت" و"نيتسانيت"، في النقب، و"شيبولت" في الجليل الأسفل.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن أن "كابينيت الإسكان" صادق في الجلسة نفسها على إقامة البلدة الاستيطانية "نافيه تماريم" في النقب أيضا، على أن تكون هذه المستوطنة مخصصة للأثرياء فحسب.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المستوطنة الجديدة، والمخصصة للأثرياء فحسب، تستوعب قرابة 2070 وحدة سكنية، كما أن تكلفة إقامتها ستكون مرتفعة جدا، وتصل إلى 434 مليون شيكل.

مبادرات خاصة

من المفترض إقامة المستوطنة الأخيرة بمبادرات خاصة، تشارك فيها شركات بناء وشركات تشتري أراض من الدولة، وتعمل على تغيير تصنيفها إلى أراض للبناء.

وكانت الصحيفة نفسها "ذا ماركر" العبرية، قد كتبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء مستوطنتين جديدتين في صحراء النقب ، تحت مسمى "دانيال ونيتسينت"، كجزء من خمس مستوطنات جديدة في النقب، ستشرع إسرائيل في بنائها، على المدى القصير.





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