مستوطنات إسرائيلية للأغنياء فقط

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الإسكان على إقامة أربع مستوطنات يهودية جديدة، وأخرى خامسة مخصصة للأثرياء فقط.
ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، وافق على بناء خمس مستوطنات إسرائيلية جديدة في صحراء النقب والجليل، وهو قرار يأتي تدعيما لبنود "قانون القومية"، الذي يشجع على الاستيطان اليهودي في إسرائيل.
وأفادت الصحيفة الاقتصادية، وثيقة الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، بأن "كابينيت الإسكان"، أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الإسكان والبناء في إسرائيل، قرر إقامة خمس مستوطنات جديدة في النقب والجليل، وهي "دانييل" و"عير أفوت" و"نيتسانيت"، في النقب، و"شيبولت" في الجليل الأسفل.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن أن "كابينيت الإسكان" صادق في الجلسة نفسها على إقامة البلدة الاستيطانية "نافيه تماريم" في النقب أيضا، على أن تكون هذه المستوطنة مخصصة للأثرياء فحسب.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن المستوطنة الجديدة، والمخصصة للأثرياء فحسب، تستوعب قرابة 2070 وحدة سكنية، كما أن تكلفة إقامتها ستكون مرتفعة جدا، وتصل إلى 434 مليون شيكل.
مبادرات خاصة
من المفترض إقامة المستوطنة الأخيرة بمبادرات خاصة، تشارك فيها شركات بناء وشركات تشتري أراض من الدولة، وتعمل على تغيير تصنيفها إلى أراض للبناء.
وكانت الصحيفة نفسها "ذا ماركر" العبرية، قد كتبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء مستوطنتين جديدتين في صحراء النقب، تحت مسمى "دانيال ونيتسينت"، كجزء من خمس مستوطنات جديدة في النقب، ستشرع إسرائيل في بنائها، على المدى القصير.
وبحسب الصحيفة، أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء لوزارة الإسكان لتدشين المستوطنتين الجديدتين، وتمهيد الطريق للثلاث الباقيات، كخطة استيطان طويلة الأمد في صحراء النقب، على أن تشد تلك المستوطنات من عضد المستوطنات الأخرى المقامة في النقب، أو المقامة حولها في النقب الغربي والجنوبي.
وأكدت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية أن مستوطنة نيتسينت، ستقام بالقرب من الحدود المصرية، على أن تضم المستوطنة الأخرى، دانيال، الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات ذهنية وجسدية، بدعوى أنها المستوطنة الأولى في العالم التي تضم مثل هذه الإعاقات بين جنباتها.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)