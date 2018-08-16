أكثر من 31 ألف طلب لم شمل في ألمانيا وغالبيتهم من السوريين

وبلغ عدد طلبات لم الشمل لعوائل الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا أكثر من 31 ألف طلب حتى الخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية نقلا عن "دوتشيه فيلا"
ووفقاً للوكالة فإن غالبية الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا، والبالغ عددهم 192 ألف شخص، هم من السوريين.
ومنذ بداية شهر آب/ أغسطس يسمح للحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا بلم شمل عوائلهم من جديد، بعد أن كان قد تم إيقاف لم الشمل للحاصلين على هذا النوع من الحماية منذ آذار/ مارس 2016.
وسيسمح فقط لـ5 آلاف شخص من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية بالقدوم إلى ألمانيا، بمتوسط 1000 شخص شهرياً حتى نهاية العام الحالي، ومع بداية العام القادم لا يمكن أن يتجاوز عدد القادمين شهرياً ألف شخص.
وبسبب العدد الكبير من الطلبات ووضع حد أقصى للذين يسمح لهم بالقدوم، فقد يستغرق لم شمل عوائل بعض الحاصلين على الحماية الثانوية أكثر من سنتين، وهو ما يثير انتقادات من حزبي الخضر واليسار بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية.
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