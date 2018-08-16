سفير إيران في دمشق: عودة سوريا إلى ما كانت عليه مهم جدا لطهران

أكد السفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي، اليوم الخميس، أن مساعدة الشعب السوري مصلحة مشتركة، مشيرا إلى أن عودة سوريا إلى ما كانت عليه يعد أمرا مهما جدا بالنسبة لإيران.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، قال جواد ترك آبادي، عقب لقائه في دمشق يوم أمس بوزير الدولة لشؤون المصالحة السورية علي حيدر، إن "المحادثات تركزت حول موضوع عودة المهجرين السوريين، وكيفية تسهيل هذه العودة وجعلها عودة سريعة تعيد الحياة إلى المناطق التي هجرتها، بسبب الظروف التي فرضتها المجموعات الإرهابية".

© AFP 2018 / Atta Kenare لاريجاني: المشاورات المستمرة بين إيران وباكستان تخدم استقرار المنطقة

وأشار آبادي، إلى أن بلاده تعتبر مساعدة الشعب السوري مصلحة مشتركة، والبلدان يلتقيان حضاريا، وفي إطار منطقة واحدة، لذلك فإن عودة سورية إلى ما كانت عليه أمر مهم جدا بالنسبة لإيران، وهذا اللقاء هو للتنسيق حول كيفية تيسير عودة المهجرين.

وحول غياب إيران عن الاجتماع الرباعي المزمع عقده، والذي يضم رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، صرح السفير الإيراني أن المشاورات الجارية في إطار البلدان الضامنة لمناطق «خفض التصعيد» (روسيا، إيران، تركيا) مستمرة، وآتت أكلها في كثير من المراحل السابقة، وقدمت معطيات إيجابية وكبيرة جدا، وسوف تبقى هذه الدول على تواصل واتصال مستمر، وتنسيق دائم.

وأضاف، "هناك لقاءات مهمة، وعلى مستويات عالية قد حدثت، ونتوقع لقاءات قادمة على مستويات عالية أيضا، وبالتالي فإن إيران وسوريا ستكونان حاضرتين في كل هذه الأجواء".