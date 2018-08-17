الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات ضد الدول التي تتعاون مع إيران

صرح الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، برايان هوك، بأن بلاده مستعدة لفرض عقوبات ثانوية (ثانية) ضد الدول التي ستواصل التعاون التجاري مع إيران، بعد دخول حيز التنفيذ الموجة الأولى من العقوبات.

موسكو — سبوتنيك. وقال هوك في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، رداً على سؤال للصحفيين، كيف يمكن لوزارة الخارجية أن تقنع الصين بالامتثال لهذه العقوبات: "نتوقع أن النشاط التجاري مع إيران بما في ذلك الشحن، سيشارف على الانعدام بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب مستعد للحوار مع إيران في حال أبدت استعدادها لتغيير سلوكها بشكل جذري

وأضاف، "نأمل أن يلتزم شركاؤنا بنظام العقوبات، وأعتقد أنه لا يوجد داع للتذكير باستعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات ثانوية (ثانية)".

وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي، معلنة استئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، فيما شهدت العملة الإيرانية المحلية تدهورا كبيرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية.