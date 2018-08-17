الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات ضد الدول التي تتعاون مع إيران

موسكو — سبوتنيك. وقال هوك في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، رداً على سؤال للصحفيين، كيف يمكن لوزارة الخارجية أن تقنع الصين بالامتثال لهذه العقوبات: "نتوقع أن النشاط التجاري مع إيران بما في ذلك الشحن، سيشارف على الانعدام بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي، معلنة استئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، فيما شهدت العملة الإيرانية المحلية تدهورا كبيرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية.
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