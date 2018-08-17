ترامب: لن ندفع أي شيء لتركيا مقابل الإفراج عن برانسون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن بلاده لن تدفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي اعتقلته السلطات التركية في عام 2016.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر قائلا: "لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل بريء (القس الأمريكي أندرو برانسون)، لكننا سنعمل على تخفيض النفقات على تركيا"، مشيرا إلى أن "تركيا استخدمت الولايات المتحدة لفترة طويلة لمصالحها الخاصة".

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

هذا في وقت سابق، تحدث رئيس الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، عن الاستعداد لفرض عقوبات إضافية ضد تركيا، إذا لم يتم الإفراج عن برانسون.

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وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون ، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في محافظة إزمير التركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول/أكتوبر 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة السياسي المعارض فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا شبكة غولن التي تسميها [الكيان الموازي] وحزب العمال الكردستاني كيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية.

ونفى القس برانسون الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع.

وأصبحت قضية مصير القس برانسون، واحدة من أكثر القضايا حدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.