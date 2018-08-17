وزير الخارجية التركي: الأمريكيون لا يفهمون من هو الصديق الحقيقي لهم

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أزمة العلاقات التركية- الأمريكية، يمكن حلها بسهولة بالغة.

أنقرة — سبوتنيك. وقال جاويش أغلو، للصحفيين: "نحن لا نريد أي مشاكل مع الولايات المتحدة ويمكن حلها بسهولة بالغة، ولكن ليس في ظل النهج الأمريكي الحالي، لأنهم لا يفهمون من هو الصديق الحقيقي لهم".

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب: لن ندفع أي شيء لتركيا مقابل الإفراج عن برانسون

وقارن وزير الخارجية التركي السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة بأفلام رعاة البقر، قائلا: "نحن لا نلعب في أفلام رعاة البقر" مشددا أن" العلاقات بين بلدين كبيرين يجب أن تكون جيدة، وعليهما أن يتعلما احترام بعضهما البعض".

واتهم الوزير التركي مرة أخرى الولايات المتحدة بتزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، متسائلا بهذا الصدد، "من يعمل ضد الصداقة — تزويد الآلاف من الشاحنات بالأسلحة إلى الإرهابيين، أو الإجراءات القانونية في تركيا؟".

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا، الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي، في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية، حيث فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا — بنسبة تصل إلى 20 بالمئة و50 بالمئة على التوالي. وتسبب هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي.