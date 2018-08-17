الخارجية الأمريكية: التعاون بين واشنطن وموسكو متواصل رغم توتر العلاقات

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن التعاون بين واشنطن و موسكو متواصل في مجموعة كبيرة من القضايا، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح، رغم توتر العلاقات بين البلدين.

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين عن العلاقات مع الولايات المتحدة: الحرب الباردة انتهت منذ زمن طويل

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل وزارة الخارجية، لوكالة "سبوتنيك": "ذكرنا أكثر من مرة، أن الإدارة الحالية أعلنت بوضوح أن باب الحوار مفتوح. نواصل استخدام قنوات التعاون مع روسيا في أوكرانيا وسوريا، فضلا عن مراقبة الحد من التسلح، الاستقرار الاستراتيجي والعديد من القضايا الثنائية الأخرى".

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014.

وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.