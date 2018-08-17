واشنطن وموسكو يبحثان معاهدات الحد من التسلح ودور إيران في سوريا

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن الزعيمان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لم يتوصلا خلال اجتماع القمة في هلسنكي للاتفاق بشأن هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الزعيمان اتفقا من حيث المبدأ على مغادرة القوات الإيرانية من سوريا، وإن رأت روسيا أن ذلك سيكون مهمة شاقة.
يذكر أنه، في وقت سابق، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأنباء حول التحضير لاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب حول خروج القوات الإيرانية من سوريا.
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