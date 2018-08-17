روسيا تطالب أمريكا بوقف الضغط النفسي على ماريا بوتينا

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة في البيان: "اليوم ، 16 آب/أغسطس، قام موظفو السفار في واشنطن مرة أخرى بزيارة ماريا بوتينا في السجن، وسيتم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية تطالبها فيها بوقف الضغط النفسي والإذلال الذي تتعرض له المواطنة الروسية (بوتينا).
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في نهاية الشهر الماضي، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا.
وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.
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