تأجيل العرض العسكري الذي أمر بتنظيمه ترامب إلى 2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن العرض العسكري الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بتنظيمه في هذا العام قد تم تأجيله حتى عام 2019.

وقال المتحدث باسم البنتاغون روبرت مانينغ إن "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى الجيش الأمريكي وإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

© AFP 2018 / VANO SHLAMOV في حدث نادر... ترامب يطلب من البنتاغون تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي

وأضاف "في البداية حددنا تاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لهذا الحدث، لكن تم التوافق الآن على تحديد موعد أخر له في عام 2019".

يشار إلى أن تنظيم العرض العسكري سيكلف واشنطن 92 مليون دولار.

في عام 2017، قال ترامب، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه معجب بعروض باريس العسكرية احتفالا بيوم الباستيل، وأكد أنه يرغب في تنظيم حدث مماثل في واشنطن.

يذكر أنه في الولايات المتحدة، غالباً ما يتم تنظيم عروض مدنية بمشاركة بعض العسكريين، ولكن ليس من المعتاد إجراء استعراض عسكري واسع النطاق بالمعدات العسكرية.