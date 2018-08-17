صفقة مقاتلات "سو-35" لإندونيسيا تمثل تهديدا لأمريكا

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة منع إندونيسيا من استيراد مقاتلات "سو-35" من روسيا.

وكشفت الحكومة الإندونيسية أن إندونيسيا تخضع لضغط الولايات المتحدة الأمريكية بسبب صفقة شراء 11 مقاتلة روسية من طراز "سو-35".

© Sputnik . Vitaliy Ankov فيديو... مقاتلات "سو-35" تحط للمرة الأولى في جزيرة نائية

وذكرت بوابة الرصد العسكري (ميلتري ووتش) نقلا عن اوكي نورفان، رئيس دائرة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الإندونيسية، أن تنفيذ صفقة الطائرات بين إندونيسيا وروسيا سيتواصل بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

وترى الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة في منع صفقة شراء إندونيسيا للطائرات الروسية لجملة أسباب أبرزها أن تسوية المدفوعات الناجمة عن هذه الصفقة لا تتم بالعملة الأمريكية (الدولار) الأمر الذي يمكن أن يترك أثره السلبي على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا، تُضعف هذه الصفقة جهود فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

ثالثا، تضعضع صفقة الطائرات المقاتلة بين إندونيسيا وروسيا موقع أستراليا حليف الولايات المتحدة الأمريكية وقد تنهي سيطرة أستراليا وسنغافورة على المنطقة.