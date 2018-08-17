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10:36 17 أغسطس/ أب 2018
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    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

    جاويش أوغلو يتحدث عن رفع تأشيرة الدخول مع روسيا بشكل كامل

    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تريد رفع تأشيرة الدخول مع روسيا بشكل كامل.

    جاء ذلك خلال حديثه عن إلغاء تأشيرة الدخول بين مواطني تركيا وروسيا، بالجلسة الختامية للمؤتمر العاشر للسفراء الأتراك، المنعقد، أمس الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة، وفقا لوكالة "الأناضول".

    المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
    © Sputnik . Sergei Guneev
    بيسكوف: روسيا تسعى للتجارة مع تركيا بالعملات الوطنية
    وأضاف أوغلو أن روسيا ستلغي، في مرحلة أولى، تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك.

    وأشار الوزير أنهم سيعقدون أول اجتماع لمجموعة العمل بين الجانبين، بخصوص إلغاء روسيا تأشيرة الدخول لرجال الأعمال، وسائقي الشاحنات الأتراك، وأصحاب جوازات السفر الرسمية والخدمية.

    وأعرب جاويش أوغلو عن سعادته لقدوم السياح الروس إلى تركيا دون تأشيرة دخول، معتبرا أن ارتفاع أعداد السياح الروس القادمين إلى تركيا مهم بالنسبة لبلاده وللسياح الروس أيضا، دون تقديم أرقام محددة.

    والأحد الماضي، أعلنت الخارجية الروسية استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك.

    وبعدها بيومين، قال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، إن عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا حقق رقما قياسيا هذا العام.

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    الكلمات الدلالية:
    تأشيرة دخول, جاويش أوغلو, تركيا, روسيا
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