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11:35 17 أغسطس/ أب 2018
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    داعش ينهار في أخر أوكاره شمال العراق

    كوزنيستوفا تتولى تنسيق عودة الأطفال الروس من سوريا

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم
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    أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، ميخائيل فيدوتوف، اليوم الجمعة، أن مفوضة حقوق الأطفال، آنا كوزنيستوفا، ستتولى مهام المنسق الرئيسي لإعادة الأطفال الروس الذين أصطحبهم أولياءهم إلى سوريا والعراق بطريقة غير مشروعة.

    نوفوسيبيرسك — سبوتنيك. وقال فيدوتوف للصحفيين: "التقيت عضو مجلس الاتحاد الروسي زياد سبسبي، ناقشنا هذه القضية مع نشطاء حقوق الإنسان الشيشان، اتفقنا على أن تتولى مفوضة حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي، آنا كوزنيتسوفا، ستكون المنسق الرئيسي لعودة الأطفال الروس إلى الوطن من سوريا والعراق، حيث اصطحبهم آباؤهم بطريقة غير مشروعة".

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    © Sputnik . NAZEK MOHAMAD
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    كما لفت فيدوتوف، إلى أنه لم يناقش بعد موضوع عودة النساء والأطفال الروس من سوريا مع مجلس الأمن القومي الروسي وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، قائلا: "حتى الآن لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الموضوع".

    وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، قد تعهد في يوليو/ تموز الماضي، بتقديم دعم في حل مسألة عودة النساء الروسيات من العراق وسوريا اللواتي خدعن من قبل أزواجهن الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

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    الكلمات الدلالية:
    أطفال داعش, تنظيم داعش, مجلس الاتحاد الروسي, العراق, سوريا, روسيا
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