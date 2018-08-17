كوزنيستوفا تتولى تنسيق عودة الأطفال الروس من سوريا

نوفوسيبيرسك — سبوتنيك. وقال فيدوتوف للصحفيين: "التقيت عضو مجلس الاتحاد الروسي زياد سبسبي، ناقشنا هذه القضية مع نشطاء حقوق الإنسان الشيشان، اتفقنا على أن تتولى مفوضة حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي، آنا كوزنيتسوفا، ستكون المنسق الرئيسي لعودة الأطفال الروس إلى الوطن من سوريا والعراق، حيث اصطحبهم آباؤهم بطريقة غير مشروعة".
وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، قد تعهد في يوليو/ تموز الماضي، بتقديم دعم في حل مسألة عودة النساء الروسيات من العراق وسوريا اللواتي خدعن من قبل أزواجهن الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.
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