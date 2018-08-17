أسهم أوروبا مستقرة وسط ضبابية بشأن الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح، اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر بشأن تعافي الليرة التركية، فضلا عن أحدث جهود من الصين والولايات المتحدة لتجنب نشوب حرب تجارية.

وبينما سادت حالة من المعنويات المرتفعة بشأن وول ستريت مع تحقق مكاسب للمؤشرات الرئيسية، هبط مؤشر شنغهاي المجمع في آسيا 1.3%.

© AFP 2018 / Wang Zhao ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم شهادة باول

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة إلى 381.49 نقطة.وفقا لـ "رويترز".

ومن بين الأسهم التي حققت أكبر تحرك سهم أليطاليا الذي ارتفع بنحو ستة بالمئة بعدما خسر ما يصل إلى 25 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم "اير فرانس" بنحو 2%، وذبك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين حيث انخفض مؤشره 0.5% بعد أن توقعت أبلايد ماتريالز الأمريكية، أكبر مورد لمعدات صناعة الرقائق في العالم، انخفاض أرباح وإيرادات الربع الحالي إلى أقل من توقعات وول ستريت.