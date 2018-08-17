إسرائيل: عملية دهس المستوطنة في نابلس كانت حادث سير عارض

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بعد تحقيق أولي أجرته قوات الجيش الإسرائيلي في حادثة دهس مستوطنة، أمس الخميس، يتضح أن هناك احتمالية للحديث عن حادث سير.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن عملية دهس المستوطِنة الإسرائيلية، التي وقعت أمس، الخميس، كانت حادث سير عارض، ولم تكن عملية "إرهابية".

لاحقًا لحادث #الدهس بالقرب من #مزارع_غلعاد مساء أمس فانه وبعد تحقيق أولي اجرته قوات #جيش_الدفاع وجهاز الامن العام يتضح ان هناك احتمالية كبيرة للحديث عن حادث سير لكن وحتى اللحظة لم يتم استبعاد توجهات أخرى كليًّا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2018

© flickr.com / Israel Defense Forces مصرع مستوطِنة إسرائيلية في عملية دهس غرب نابلس

يشار إلى أن مستوطِنة إسرائيلية لقيت مصرعها في عملية دهس، قرب مستوطنة "حافات جلعاد"، غرب نابلس ، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس.

وذكرت قناة "كان" العبرية، الخميس، أن مستوطِنة إسرائيلية تعرضت للدهس وأصيبت بجراح، وصفت بالحرجة، ليعلن عن مصرعها فيما بعد. ولاذ منفذ عملية الدهس بالفرار.

وبعدها بساعة، تقريبا، أفادت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني، بأن السائق الذي قام بعملية الدهس سلم نفسه للسلطة الفلسطينية في الخليل

דיווח: הנהג הפוגע הסגיר את עצמו לידי מנגנוני הרשות הפלסטינית בשכם @OrHeller https://t.co/WQi0b8gFLX — חדשות עשר (@news10) ١٦ أغسطس ٢٠١٨



