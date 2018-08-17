إسرائيل: عملية دهس المستوطنة في نابلس كانت حادث سير عارض

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن عملية دهس المستوطِنة الإسرائيلية، التي وقعت أمس، الخميس، كانت حادث سير عارض، ولم تكن عملية "إرهابية".
لاحقًا لحادث #الدهس بالقرب من #مزارع_غلعاد مساء أمس فانه وبعد تحقيق أولي اجرته قوات #جيش_الدفاع وجهاز الامن العام يتضح ان هناك احتمالية كبيرة للحديث عن حادث سير لكن وحتى اللحظة لم يتم استبعاد توجهات أخرى كليًّا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2018
דיווח: הנהג הפוגע הסגיר את עצמו לידי מנגנוני הרשות הפלסטינית בשכם @OrHeller https://t.co/WQi0b8gFLX— חדשות עשר (@news10) ١٦ أغسطس ٢٠١٨
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