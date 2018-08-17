خبير: إنشاء واشنطن لـ"مجموعة العمل" بشأن إيران يؤكد عدم استعدادها للحوار

قال نائب عميد كلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، أندريه سوزدالتسيف، اليوم الجمعة، إن إنشاء وزارة الخارجية الأمريكية لـ"مجموعة العمل" حول إيران يظهر أن واشنطن ليست مستعدة للحوار لحل الوضع الراهن حول طهران.

موسكو — سبوتنيك. وأوضح سوزدالتسيف، لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "عبارات مثل الرضوخ للتفاوض أو تغيير السياسة" الموجهة إلى طهران، وهذا لا يعني مناقشة المشاكل القائمة على قدم المساواة في صيغة الحوار. لا. غيروا سلوككم — ثم سنتحدث إليكم، هناك نوع من الابتزاز من أجل إقناع إيران بالتفاوض".

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة تستعد الآن لأي تصعيد قد يأتي ردا من الجانب الإيراني، ومن المحتمل أن يتم إنشاء مثل هذا الفريق الخاص داخل البنتاغون.

ورجح سوزدالتسيف: "أنه غالبا، تعمل الآن مجموعة عمل في البنتاغون، ويتم بالطبع رصد كل تحركات الوحدات العسكرية الإيرانية، الطيران والبحرية، وإلى جانب هذه المجموعة، فإنه تعمل مجموعة العمل التابعة لوزارة الخارجية بنفس النسق الموحد".

واختتم الخبير حديثه بالقول: "لقد نقضوا الصفقة (حول لبرنامج النووي الإيراني)، والآن يشكلون مجموعة عمل ليقوموا بالرد على نحو ما، بمعنى أصح يفتعلون المشكلة، ومن ثم يقومون بالبحث عن الخيارات لكيفية حلها".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أمس الخميس، عن تشكيل فريق عمل يختص بتنسيق سياسة واشنطن تجاه إيران، وعين مدير قسم التخطيط السياسي بالخارجية، برايان هوك مبعوثا خاصا لشؤون إيران، ومن المقرر أن يترأس فريق العمل الجديد، وستقدم التقارير مباشرة إلى وزير الخارجية.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.