تسجيل
12:23 17 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن

    خبير: إنشاء واشنطن لـ"مجموعة العمل" بشأن إيران يؤكد عدم استعدادها للحوار

    © AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال نائب عميد كلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، أندريه سوزدالتسيف، اليوم الجمعة، إن إنشاء وزارة الخارجية الأمريكية لـ"مجموعة العمل" حول إيران يظهر أن واشنطن ليست مستعدة للحوار لحل الوضع الراهن حول طهران.

    موسكو — سبوتنيك. وأوضح سوزدالتسيف، لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "عبارات مثل الرضوخ للتفاوض أو تغيير السياسة" الموجهة إلى طهران، وهذا لا يعني مناقشة المشاكل القائمة على قدم المساواة في صيغة الحوار. لا. غيروا سلوككم — ثم سنتحدث إليكم، هناك نوع من الابتزاز من أجل إقناع إيران بالتفاوض".

    وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة تستعد الآن لأي تصعيد قد يأتي ردا من الجانب الإيراني، ومن المحتمل أن يتم إنشاء مثل هذا الفريق الخاص داخل البنتاغون.

    ورجح سوزدالتسيف: "أنه غالبا، تعمل الآن مجموعة عمل في البنتاغون، ويتم بالطبع رصد كل تحركات الوحدات العسكرية الإيرانية، الطيران والبحرية، وإلى جانب هذه المجموعة، فإنه تعمل مجموعة العمل التابعة لوزارة الخارجية بنفس النسق الموحد".

    واختتم الخبير حديثه بالقول: "لقد نقضوا الصفقة (حول لبرنامج النووي الإيراني)، والآن يشكلون مجموعة عمل ليقوموا بالرد على نحو ما، بمعنى أصح يفتعلون المشكلة، ومن ثم يقومون بالبحث عن الخيارات لكيفية حلها".

    وأعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أمس الخميس، عن تشكيل فريق عمل يختص بتنسيق سياسة واشنطن تجاه إيران، وعين مدير قسم التخطيط السياسي بالخارجية، برايان هوك مبعوثا خاصا لشؤون إيران، ومن المقرر أن يترأس فريق العمل الجديد، وستقدم التقارير مباشرة إلى وزير الخارجية.

    وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

    انظر أيضا:

    التلفزيون الرسمي: خامنئي يحظر على إيران إجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا
    محلل قطري: إيران لديها خيارات لمواجهة أمريكا... والدوحة تتجه لـ"الصين"
    بومبيو: أمريكا قلقة بشأن العنف "ضد المواطنين العزل" في إيران
    الكلمات الدلالية:
    انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني, العقوبات الأمريكية, البنتاغون, مايك بومبيو, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة للمصور كريستيان فيزل، الذي فاز بالمركز الثالث في فئة مفهوم لمجلة الصور تحت الماء لعام 2018
    الفائزون في مسابقة التصوير تحت الماء لعام 2018
    يا جماعة، العقوبات صارت ثقل كبير علي!
    يا جماعة العقوبات صارت ثقلا كبيرا علي!
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك