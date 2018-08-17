تحطم طائرة إخماد حرائق غابات في أستراليا ومصرع قائدها

أعلنت الشرطة الأسترالية وفاة قائد طائرة هليكوبتر، اليوم الجمعة، عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرقي البلاد الذي يعاني من الجفاف.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التي كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبي سيدني في حوالي الثانية بعد الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) لكنها لم تكشف عن هويته، بحسب "رويترز".

© Sputnik . N. Bobrov مقتل ثمانية ونجاة واحد في تحطم طائرة إندونيسية

وقالت سلطات المطافئ إن الحرائق غير الموسمية، التي تشيع في الصيف لكنها تندر في الشتاء الذي يحل الآن في أجزاء من استراليا، اشتعلت بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت مساحات شاسعة من المراعي والأراضي الزراعية.

يذكر أن المئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات يحاولون إخماد الحرائق التي دمرت حتى الآن منزلين على الأقل بالقرب من بلدة بيجا جنوبي أولادولا.

وينتشر نحو 75 حريقا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، والتي زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف في أنحاء الولاية الأسبوع الماضي.