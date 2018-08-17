خبير: واشنطن قد تجمد المساعدة العسكرية لكييف

اعتبر ممثل مركز تحليل التجارة العالمية للسلاح، اليوم الجمعة 17 آب/أغسطس، أنه من غير المرجح أن تترك الولايات المتحدة دون اهتمام مسألة توريد المحركات الأوكرانية للصين، حيث بإمكان واشنطن تجميد المساعدات العسكرية لكييف.

موسكو — سبوتنيك . وقال، في تعليق لوكالة " سبوتنيك "، "في ضوء تخصيص الولايات المتحدة 250 مليون دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، كييف من خلال توريدها محركات الطائرات تقوم بتعزيز القدرات العسكرية لبكين، التي أعلنت من الخصوم العسكريين والاقتصاديين الرئيسيين لواشنطن. وهذا يشكل تصادما مثير للاهتمام جدا، وأنا واثق من أنه لن تبقى دون انتباه الكونغرس إدارة ترامب".

© Sputnik . stringer صحيفة: أوكرانيا تطعن الولايات المتحدة بصفقات عسكرية مع الصين وأضاف "بوروشينكو يحاول جلب كل اللاعبين الكبار في العالم، بغض النظر إلى الالتزامات المأخوذة، وإذا أبدى الكونغرس نهجا مسؤولا تجاه أمن الولايات المتحدة، ينبغي عليه إلغاء تخصيص الأموال لتسليح أوكرانيا وتجميد برنامج المساعدات العسكرية لهذا البلد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع في وقت سابق على ميزانية الدفاع للبلاد للعام المالي 2019 بمبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 3% (20 مليار دولار) من ميزانية عام 2018. ووفقا للوثيقة ، تم تخصيص 250 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا (بزيادة قدرها 50 مليون دولار)، التي ستشمل توفير أسلحة فتاكة.