زعيم كوريا الشمالية يوجه انتقادات لاذعة للعقوبات الأمريكية

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يونغ قوله: "الحملة الكبيرة والعظيمة لبناء منطقة سياحية ساحلية في ونسان-كالما هي مواجهتنا الحازمة للقوى المعادية التي تحاول خنق الشعب الكوري بالسرقة والحصار بالعقوبات، وسنناضل حتى الموت لحماية هيبة الحزب وبناء سعادة الشعب".

© Sputnik . Aleksei Kudenko الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب غير قانونية وغير نافعة

وتابع كيم جونغ أون : "إذا انتهى هذا المشروع الرائع والكبير على مستوى يتفوق على العالم، في مثل هذا الوقت العصيب، فإن هذا سيظهر للعالم كله مرة أخرى وحدة الحزب والجيش والشعب". وختم قائلا "إن المنطقة السياحية الساحلية ستكون هدية رائعة لشعبنا".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 15 من أغسطس/ آب الجاري، عن فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بكوريا الشمالية، ففرضت عقوبات على شركة بروفينت بي تي إي المحدودة، والتي يقع مقرها في روسيا، بالإضافة إلى مدير الشركة، الروسي الجنسية، فاسيلي كولتشانوف، وشركة دايلان صن موون ستار للتجارة الدولية في الصين، وشركة سينسمس بي تي إي في سنغافورة.