ألمانيا تتوصل لاتفاق مع اليونان حول اللاجئين

قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا توصلت لاتفاق مع اليونان لإعادة المهاجرين إلى البلد المطل على البحر المتوسط إذا كانوا قدموا بالفعل طلبات للجوء هناك.

وقالت المتحدثة "توصلنا لاتفاق مع اليونان"، مضيفة أنها لن تستطيع الكشف عن أي تفاصيل قبل توقيع الاتفاق رسميا، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2018 / BULENT KILIC أكثر من 31 ألف طلب لم شمل في ألمانيا وغالبيتهم من السوريين

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، أن حكومتها ستكثف وتسرع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بعد أن طالبها مئات من المتظاهرين من اليمين المتطرف بالاستقالة بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة.