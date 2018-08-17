الكرملين يؤكد استقرار النظام المالي الروسي رغم تقلبات سعر الروبل

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن النظام المالي الروسي مستقر تماما على الرغم من تقلبات سعر الروبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الشأن: "تلاحظون وجود ديناميكية متعددة الاتجاهات. في الواقع، هناك بعض التقلبات، لكنني أكرر مرة أخرى وأود أن أذكركم ببيان المسؤولين في القطاع الاقتصادي والمالي، أن النظام المالي والاقتصادي في البلاد مستقر تماما".

© Sputnik . Ramil Sitdikov تراجع الروبل أمام اليورو والدولار

وبدأت العملة الوطنية الروسية في الهبوط بشكل حاد منذ منتصف الأسبوع الماضي، وسط المخاوف من فرض عقوبات أمريكية جديدة على البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 أغسطس/ آب الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.