وزير إسرائيلي سابق: غزة قنبلة موقوتة

وأجرت القناة السابعة العبرية حوارا، اليوم الجمعة، مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، متان فلنائي، أوضح فيه أنه لا يجب أن يخشى المجتمع الإسرائيلي من اتفاق التهدئة مع "حماس"، لأنه لا مفر من هذا الاتفاق.

© AP Photo / Majdi Mohammed جنرال إسرائيلي سابق يكشف الثغرات العسكرية بجيش بلاده

وذكر الوزير الإسرائيلي السابق أن التهدئة مع حماس ستسمح للفلسطينيين بالخروج من الشرنقة الاقتصادية والوضع الاجتماعي السىء، الذي من الممكن أن يؤدي نهاية إلى وضع كارثي.

ورأى الجنرال السابق، متان فلنائي، أن توقيع اتفاق التهدئة مع "حماس" في قطاع غزة، سينقذ الحركة من سوء الأوضاع في غزة.