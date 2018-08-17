روسيا تحتج بشدة على انتهاكات أمريكا للقانون الدولي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو أعربت لواشنطن عن احتجاجها الشديد على الانتهاكات الصارخة من قبل الولايات المتحدة للقانون الدولي حيال البعثات الدبلوماسية الروسية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich خبير: واشنطن قد تجمد المساعدة العسكرية لكييف

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية:" أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية ، أعربت فيها عن احتجاجها الشديد على الانتهاك الصارخ والمستمر من قبل الولايات المتحدة للقانون الدولي حيال البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "كما تم لفت انتباه الأمم المتحدة إلى ذلك، حيث أرسلت رسالة من روسيا الاتحادية إلى الأمين العام للمنظمة لإعداد تقرير الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".