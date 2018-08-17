العراق يدين الضربات التركية على سنجار وينفي وجود تنسيق مع أنقرة

أدانت وزارة الخارجية العراقية الضربات الجوية للجيش التركي على مناطق سنجار، وجددت دعوتها للقوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية.

بغداد — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة إنها:" تدين الضربات الجوية التركية على مناطق سنجار ضمن محور السكان المدنيين".

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا: نواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة

ونفت الوزارة وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد، وفقا للبيان.

وأضاف البيان:"تجدد الوزارة دعوتها تركيا لمغادرة قواتها للأراضي العراقية التي تتواجد فيها (بعشيقة) باعتبار تواجدها مخالفا للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادل".

وأوضح البيان أن "عمق العلاقات والتعاون المنشود بين العراق والجارة تركيا يجب أن يستند إلى رؤية موحدة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل وإبعادهم عن مناطق التوتر".

ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني (الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية) في مناطق أفاشين — باسيان والزاب وهاكورك ودمرت أهدافا تابعة له. بحسب هيئة الأركان التركية.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمال العراق:" هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".