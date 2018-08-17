الناتو يبدأ مهمه البحث عن ألغام في شواطئ النرويج

أعلنت القيادة البحرية المشتركة لحلف الناتو، اليوم الجمعة، أن السفن الحربية المضادة للألغام في المجموعة الدائمة الأولى من كاسحات الألغام التابعة لحلف الناتو تقوم بإجراء عملية للبحث قبالة سواحل النرويج عن الألغام وتدميرها، من حقبه الحرب العالمية الثانية.

بروكسل — سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة البحرية المشتركة لحلف الناتو، بأن" قوة مكافحة الألغام الدائمة التابعة للناتو بدأت عملية تاريخية لتحييد الذخيرة قبالة سواحل النرويج، حيث ستقوم هذه القوة خلال هذه المهمة بالبحث عن الألغام البحرية وغيرها من موروثات الحرب العالمية الثانية الخطيرة وتحديدها".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الناتو يجري تدريبات سنوية مشتركة مشابهة، يطلق عليها "اوبين سبيريت" ويتم من خلالها البحث عن الألغام البحرية التي وضعت أبان الحرب العالمية الثانية، في بحر البلطيق، وتحييدها.

وكان قد ألقيت، خلال الحربين الأولى والثانية، كمية كبيرة من الألغام والذخيرة في مناطق النرويج وبحر البلطيق، حيث يوجد فقط في بحر البلطيق قرابة 150 ألف لغم بحري، بينها 80 ألف في خليج فنلندا.

والجدير بالذكر أن روسيا تعتبر أي نشاط لحلف الناتو بالقرب من حدودها يمكن يؤدي إلى نزع الثقة وزعزعه الاستقرار في القارة الأوروبية، وأن أعمال حلف الناتو في النرويج ومنطقتي البلطيق والقطب الشمالي، هي استعراض لتوسيع منطقة مصالحه باستخدام القوة العسكرية.