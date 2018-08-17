القضاء التركي يرفض التماس القس الأمريكي برانسون للإفراج عنه

أعلنت وسائل إعلام تركية أن القضاء في البلاد رفض الالتماس الذي قدمه القس الأمريكي، أندرو برانسون، للإفراج عنه.

© REUTERS / CARLOS BARRIA واشنطن تهدد تركيا: المزيد من العقوبات إذا بقي القس برونسون محتجرا

وبحسب رويترز، قالت قناة "خبر تورك" التلفزيونية إن محكمة تركية رفضت التماسا لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون من الإقامة الجبرية.

وبرونسون، القس الإنجيلي المقيم في مقاطعة إزمير الساحلية، يحاكم في تركيا بتهم الإرهاب. وتقع قضيته الآن في قلب أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة أدت إلى انهيار عملة الليرة التركية.

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، بفرض المزيد من العقوبات على تركيا في حال لم يتم الإفراج عن القس برونسون.

وقال وزير الخزانة الأمريكية سيتفين مونشين في تصريحات نقلتها صحيفة "بلومبرغ" أمس الخميس إن "المزيد من العقوبات في انتظار تركيا إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون".