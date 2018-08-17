الصين واثقة أن تركيا ستتغلب على الصعوبات الاقتصادية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده واثقة من أن لدى تركيا القدرة الكافية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، وأن استقرارها وتطورها سيساهم بالحفاظ على السلام في المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان، لو كانغ، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لقد لفت الجانب الصيني الانتباه إلى آخر التطورات المتعلقة بعلاقات تركيا الاقتصادية والسياسة الخارجية. تعتبر تركيا سوقا ناشئا هاما، والحفاظ على الاستقرار والتنمية في تركيا مواتيان للسلام والاستقرار الإقليميين. والجانب الصيني واثق من أن تركيا لديها ما يكفي من القوة للتغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة".

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وأعرب المتحدث، عن أمله بأن "يتمكن الطرفان [التركي والأمريكي] من حل التناقضات القائمة من خلال الحوار".

وأضاف كانغ "لطالما أولى الجانب الصيني أهمية كبيرة للتعاون التجاري والاقتصادي والمالي مع تركيا، ويحرص على ضمان تعاون شركات البلدين وفقا لمبادئ السوق".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40% منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأميركية التركية. كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي 10 أغسطس/ آب، برفع الرسوم المفروضة على الألمنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20%و50%.