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15:58 17 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    متابعو ترامب يطالبون بتوضيح نوع "العلاقة" التي جمعته بأريثا فرانكلين

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو السياسي الوحيد، الذي لم يلقى نعيه لملكة موسيقى "السول"، أريثا فرانكلين إعجاب العديد من الأمريكيين.

    وتعرض ترامب لهجوم، بسبب استخدامه لعبارة محددة في نعيه لفرانكلين، وهي "أنها كات تعمل لحسابه"، من دون أن يقدم أي توضيح.

    المغنية أريثا فرانكلين
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    وفاة أريثا فرانكلين ملكة موسيقى "السول" وترامب ينعيها
    وقال دونالد ترامب أمام الصحفيين، أمس الخميس: "أريد أن أبدأ اليوم بتقديم التعازي لأسرة شخص أعرفه جيدا، لقد عملت لحسابي في مناسبات عديدة، لقد رحلت أريثا فرانكلين وهي في قمة مجدها، وجلبت الفرح للملايين، وسوف يزدهر إرثها غير العادي ويلهم العديد من الأجيال القادمة، لقد منحها الله هدية عظيمة هي صوتها، واستخدمته بشكل جيد".

    وتابع: "لقد أحب الناس أريثا، كانت إمرأة خاصة، لذا أريد فقط أن أنقل أحر تمنياتي وخالص تعاطفي مع أسرتها".

    وبينما ترجح صحيفة "بيبول" الأمريكية، أن ما يقصده ترامب بأن أريثا فرانكلين "عملت لصالحه"، هو تقديمها لحفلات غنائية في الملاهي التي يملكها، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فقد رفض العديد على "تويتر" استخدامه لذلك التعبير، واعتبروه عنصريا، وينم عن غرور.

    وردت هذه المغردة على ترامب، بأن إريثا فرنكلين لم تعمل في يوم ما لصالح أحد، وإنما هو الذي يعمل للشعب الأمريكي، وأنه سيطرد من منصبه قريبا.

    كما قارن آخر، بين ما قاله رؤساء أمريكا السابقين عن أريثا فرانكلين، وبين ما قاله ترامب عنها، فقال باراك أوباما عنها إنها: "لمحة إلهية"، بينما اعتبرها بيل كلينتون أنها "من أعظم كنوز أمريكا القومية"، أما ترامب فاكتفى بالإشارة إلى أنها "عملت لحسابه".

    ​وتوفيت المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، أمس الخميس 16 أغسطس/ آب، عن عمر بلغ 76 عاما.

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