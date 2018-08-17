متابعو ترامب يطالبون بتوضيح نوع "العلاقة" التي جمعته بأريثا فرانكلين

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو السياسي الوحيد، الذي لم يلقى نعيه لملكة موسيقى "السول"، أريثا فرانكلين إعجاب العديد من الأمريكيين.

وتعرض ترامب لهجوم، بسبب استخدامه لعبارة محددة في نعيه لفرانكلين، وهي "أنها كات تعمل لحسابه"، من دون أن يقدم أي توضيح.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON وفاة أريثا فرانكلين ملكة موسيقى "السول" وترامب ينعيها

وقال دونالد ترامب أمام الصحفيين، أمس الخميس: "أريد أن أبدأ اليوم بتقديم التعازي لأسرة شخص أعرفه جيدا، لقد عملت لحسابي في مناسبات عديدة، لقد رحلت أريثا فرانكلين وهي في قمة مجدها، وجلبت الفرح للملايين، وسوف يزدهر إرثها غير العادي ويلهم العديد من الأجيال القادمة، لقد منحها الله هدية عظيمة هي صوتها، واستخدمته بشكل جيد".

وتابع: "لقد أحب الناس أريثا، كانت إمرأة خاصة، لذا أريد فقط أن أنقل أحر تمنياتي وخالص تعاطفي مع أسرتها".

وبينما ترجح صحيفة "بيبول" الأمريكية، أن ما يقصده ترامب بأن أريثا فرانكلين "عملت لصالحه"، هو تقديمها لحفلات غنائية في الملاهي التي يملكها، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فقد رفض العديد على "تويتر" استخدامه لذلك التعبير، واعتبروه عنصريا، وينم عن غرور.

When Trump says Aretha "worked for him many times," he says with the arrogance of a slave owner… — Jeffrey St. Clair (@JSCCounterPunch) August 16, 2018

وردت هذه المغردة على ترامب، بأن إريثا فرنكلين لم تعمل في يوم ما لصالح أحد، وإنما هو الذي يعمل للشعب الأمريكي، وأنه سيطرد من منصبه قريبا.

Earlier today you said Aretha Franklin "worked" for you. She may have performed at one of your hotels or casinos, Mr. Trump, but do not be confused; The Queen of Soul NEVER EVER WORKED for you. But you, Mr. Trump, you work for us and, sooner or later, you will be fired. — Sharon Gelman — Resist! (@sharongelman) August 16, 2018

كما قارن آخر، بين ما قاله رؤساء أمريكا السابقين عن أريثا فرانكلين، وبين ما قاله ترامب عنها، فقال باراك أوباما عنها إنها: "لمحة إلهية"، بينما اعتبرها بيل كلينتون أنها "من أعظم كنوز أمريكا القومية"، أما ترامب فاكتفى بالإشارة إلى أنها "عملت لحسابه".

OBAMAS ON ARETHA: "Graced with a glimpse of the divine."



CLINTONS ON ARETHA: "One of America's greatest national treasures."



TRUMP ON ARETHA: "She worked for me."#ArethaFranklin — Peter Daou (@peterdaou) August 16, 2018

​وتوفيت المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، أمس الخميس 16 أغسطس/ آب، عن عمر بلغ 76 عاما.