تقارير: دراسة هندسية في 2017 حذرت من حالة جسر جنوى المنهار

ووفقا لوكالة "رويترز"، تشغل أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية، القطاع الذي يربط بين الحدود الفرنسية والمدينة الساحلية من الطريق السريع، إيه 10، الذي انهار به الجسر، يوم الثلاثاء، مما أودى بحياة 38 شخصا، على الأقل.
ولم ترد أتلانتيا على طلب للتعقيب على التقارير، التي نشرتها صحيفتا لاستامبا وريبوبليكا، واستشهدت بدراسة أجراها مهندسون في جامعة بوليتكنيكو، في ميلانو، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
وقالت شركة أوتوستراد إنها تتابع حالة الجسر كل ثلاثة أشهر، كما يقتضي القانون، وإنها أجرت فحوصات إضافية، بالاستعانة بخبراء من خارج الشركة.
وذكرت الصحيفتان أن الدراسة الجامعية كشفت أن رد فعل الدعامات على الاهتزاز في القطاع الذي انهار من الجسر "يخالف التوقعات، ويتطلب المزيد من الفحص".
وأشارت الدراسة إلى أن العيوب، التي تم رصدها في رد فعل الدعامات، ربما يكون لها صلة بصدأ المعدن في بعض الكابلات.
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