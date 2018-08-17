رئيس الطهاة في زفاف وزيرة الخارجية النمساوية يتمنى التقاط سيلفي مع بوتين

يأمل رئيس الطهاة في المطعم الذي سيقام فيه عرس وزيرة الخارجية النمساوية بأن يتمكن من التقاط صورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

نقلت صحيفة "كورير" أن رئيس الطهاة هاينتس بريشان في حفل الزفاف المقرر إقامته في مطعم " Gasthaus Tscheppe"، تحدث عن قائمة الأطعمة التي ستتواجد في الحفل الذي يضم أكثر من 100 ضيف.

© Sputnik . Sergey Guneev قبل لقاء ميركل بوتين يحضر عرس ابنة الطيار الخاص لملك الأردن

وفي الإجابة عن الشيء الذي ينتظره بريشان في يوم العرس، أكد أنه "يتمنى أن لا يكثر الملح على الطعام، وأن يلتقط صورة سيلفي مع بوتين".

وتابع رئيس الطهاة: "حين وضعنا قائمة الطعام استندنا على رغبات العروس والعريس، ولم أفكر بقائمة طعام خاصة بالرئيس بوتين".

ويتوجه الرئيس بوتين إلى عاصمة النمسا ليحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيز، تلبية لدعوة وجهتها كارين كنيز عندما زار بوتين فيينا في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ويذكر أن كارين كنيز ابنة الطيار الخاص لملك الأردن الراحل حسين بن طلال. وقضت كارين كنيز سنوات طفولتها في الأردن وفق إفادة صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.