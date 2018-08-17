مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قناصة إسرائيليين

هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين عند الجدار الفاصل بين الطرفين، وقتلت وأصابت العشرات منهم.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم الجمعة، أن فلسطينيا قتل وأصيب العشرات جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النيران على المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وزير إسرائيلي سابق: غزة قنبلة موقوتة

كما أكدت صحيفة " معاريف " العبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فضلا عن إطلاق النيران المستمر، بهدف تفريق المظاهرة الفلسطينية التي اندلعت بعد صلاة اليوم، الجمعة.

وتفاوتت أرقام المصابين والجرحى بين الصفوف الفلسطينية، ففي حين كتب الموقع الإلكتروني أنهم ما بين سبعة وتسعة فلسطينيين، كتبت "معاريف" أنهم سبعة فقط. ليعود الموقع الإلكتروني "واللا" ويشير إلى أنهم أربعة فلسطينيين، من بين أكثر من 3000 متظاهر.

يشار إلى أن مسيرة العودة بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة إسرائيل هي الجمعة رقم 21 منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، وهي المسيرة التي تسمى بـ"جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى".