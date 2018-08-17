وقوع حادثة طعن في القدس القديمة

ذكرت قناة عبرية مساء اليوم الجمعة، أن حادثة طعن وقعت في مدينة القدس دون إصابات.

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني أن حادثة طعن جرت وقائعها في مدينة القدس القديمة، دون وقوع إصابات تذكر، وبأن القوات الشريطة الإسرائيلية وصلت إلى المكان.

ירשולים: חשד לאירוע ניסיון דקירה בעיר העתיקה ללא נפגעים. כוחות משטרה במקום @Yossi_eli @OrHeller — חדשות עשר (@news10) August 17, 2018

كما أشارت صحيفة "معاريف أون لاين" على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم إلقاء القبض على الفاعل، وتحييده، دون وقوع إصابات.

חשד לפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים, התוקף נוטרל — מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 17, 2018

يذكر أن مستوطِنة لقيت مصرعها، مساء أمس الخميس، نتيجة لحادثة سير عارضة بإحدى المستوطنات القريبة من مدينة نابلس الفلسطينية.