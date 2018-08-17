عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات مرتبطين بميانمار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين عسكريين في ميانمار بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 من قادة الشرطة العسكرية البورمية وحرس الحدود ووحدتين عسكريتين من بورما لمشاركتهما في التطهير العرقي في ولاية راخين في بورما وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ولايتي كاشين وشان في بورما".

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في سياق آخر، أعلنت حكومة ميانمار، في بيان، أواخر يوليو/تموز الماضي، أنها أنشأت لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ضد اللاجئين الروهينغا.

وجاء في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الدولة: "أنشأت حكومة جمهورية ميانمار، اليوم، لجنة تحقيق مستقلة كجزء من مبادرة الدولة لإرساء المصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في راخين." وستقوم اللجنة المستقلة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات بعد الهجمات الإرهابية لـ "جيش إنقاذ روهينغا أركان".