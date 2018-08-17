مقتل شخص وإصابة 156 آخرين منهم 4 مسعفين خلال مسيرات العودة شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل فلسطيني وإصابة 156 آخرين منهم 4 مسعفين، خلال "مسيرات العودة" شرق غزة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وزير إسرائيلي سابق: غزة قنبلة موقوتة

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف شابا فلسطينيا وأصاب أكثر من 156 آخرين، أثناء مسيرات العودة في الجمعة رقم 21، منذ انطلاق "مسيرات" العودة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية على أكثر من مائتي شخص فلسطيني، أصيب منهم 26 بنيران مباشرة، من القناصة الإسرائيليين، وجرح آخرون، ربما يزيد العدد عن 156.

ההפגנות על גדר הגבול | משרד הבריאות הפלסטיני דיווח כי גבר בן 30 נהרג ועוד 100 נפצעו, 26 מהם כתוצאה מירי, במהלך ההפגנות @Generalzini וגיא גונטר — חדשות עשר (@news10) August 17, 2018

يشار إلى أن مسيرة العودة بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة إسرائيل هي الجمعة رقم 21 منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، وهي المسيرة التي تسمى بـ "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى".

وكانت الهيئة الوطنية لـ "مسيرات العودة" وكسر الحصار قد دعت الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة، التي تنطلق اليوم في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية للقطاع.