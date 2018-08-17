تعرف على دولة غير عربية في الشرق الأوسط تتفوق على جاراتها في التقنيات الدفاعية

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى عن أن بلاده تعتبر الأولى في المنطقة بإنتاج التقنيات الدفاعية على مستوى الشرق الأوسط.

© AFP 2018 / Atta Kenare الجيش الإيراني في انتظار 800 دبابة لرفع قدرته القتالية

قال مساعد وزير الدفاع الإيراني أبو طالب شفقت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد القوة الأولى في المنطقة بإنتاج التقنيات الدفاعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال شفقت اليوم الجمعة في مدينة أهواز إنه لايتخذ قرار في العالم اليوم إلا ويجري اتخاذ وجهة نظر إيران حولها. بحسب ما ذكرته وكالة "أنباء فارس".

مضيفا أن الشعب الإيراني استطاع تعزيز عمقه الاستراتيجي في المنطقة وفرض ذلك على أعدائه "بمن فيهم الشيطان الأكبر وأياديه مثل الكيان الصهيوني وآل سعود ". على حد تعبيره.

وأوضح بأن التصنيع الدفاعي في إيران اليوم بلغ مرحلة تسهم في سد كافة احتياجات البلاد الصناعية وتأمين حاجة المنطقة لبعض المنتجات الاستراتيجية.

وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني إن إيران تنتج أنواع الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى وقد شهدنا إطلاق صاروخ من إيران على أهداف للإرهابيين في دير الزور السورية.

وختم بالقول: إيران تنتج أنواع القذائف المضادة للدبابات والمدرعات والسفن والبوارج والطوربيدات والطائرات وطائرات الدرون وأنظمة القتال الإلكتروني والحرب السيبيرية وما إلى ذلك.