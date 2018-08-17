الخارجية الأمريكية تستحدث منصبا جديدا خاصا بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن استحدثت منصب ممثل وزير الخارجية للشؤون السورية الذي سيعمل على جميع مسائل النزاع في سوريا.

© REUTERS / KCNA بومبيو ودي ميستورا يناقشان التسوية في سوريا وعودة اللاجئين

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة 17 آب/ أغسطس إنه لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية "جادة ولا رجعة فيها" بقيادة الأمم المتحدة ، وذلك مع قيام الولايات المتحدة بإعادة توجيه ملايين الدولارات من التمويل المخصص لإرساء الاستقرار بالمناطق المستردة من تنظيم "داعش" في سوريا لأغراض أخرى.

وذكرت رويترز أن الخارجية أعلنت أيضا عن تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق جيم جيفري مستشارا خاصا لوزير الخارجية مايك بومبيو معنيا بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.