البرلمان الباكستاني يختار رئيسا للوزراء

القاهرة — سبوتنيك. قالت قناة "جيو تي في" الباكستانية اليوم الجمعة: "عمران خان يفوز بمنصب رئيس الوزراء"، وأضافت "حصل عمران خان على 176 صوتا بينما حصل منافسه شهباز شريف على 96 صوتا".

وفي خطاب ألقاه خان عقب اختياره من قبل البرلمان، وعد باسترجاع الأموال المنهوبة من باكستان، ومحاسبة المسؤولين عن إهدارها، وفقا للقناة.

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وقال خان "الأموال التي تم غسلها، سأعيدها، وأضاف "الأموال التي كان ينبغي أن تذهب نحو الصحة والتعليم والمياه، ذهبت إلى جيوب الناس".

وأضاف خان، "أتعهد بالمحاسبة الصارمة، ولن أسمح بأية مصالحة وطنية".

هذا وفي تموز/ يوليو 2017، أقالت القوات المسلحة الباكستانية نواز شريف من منصب رئيس وزراء البلاد، الذي شغله ثلاث مرات خلال الفترات التالية (1990-1993 ، 1997-1999 و 2013-2017) بعد نشر ما يسمى بـ"وثائق بنما". حيث نشرت شركة "موساك فونسيكا" التي تقدم خدمات قانونية في الملاذات الضريبية الآمنة، بيانات توضح أن نجلي رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وابنته يملكون ما لا يقل عن 3 شركات في الخارج، مسجلة في جزر العذراء البريطانية.