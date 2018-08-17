اشتباكات على الحدود الإيرانية وأنباء عن إصابات وجرحى

اشتبكت قوات من الجيش الإيراني، تابعة لحرس الحدود، اليوم الجمعة، مع مجموعة مسلحة معادية، ما أدى لوقوع جرحى وإصابات، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، قال حاكم منطقة "بانه"، غربي إيران، محمد فلاحي، إن قوات حرس الحدود الإيرانية في قضاء "بانه"، اشتبكت مع مجموعة مسلحة معادية في طريق قرية تابعة للقضاء ما أسفر عن وقوع جرحى.



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وأضاف فلاحي، أنه في ساعات مبكرة من مساء أمس وقع عدد من رجال حرس الحدود في كمين لمجموعة من العناصر المعادية، أثناء دورية في طريق قرية بولحسن في المنطقة الحدودية.

وتابع: "أن 4 رجال من قوات حرس الحدود أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار كثيف من قبل العناصر المعادية".

ونوه إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن حالتهم الصحية تحسنت ولايعانون من مشكلة شديدة.

ولفت إلى أن أحد عناصر حرس الحدود قد فقد أثناء الاشتباك إلا أنه عاد إلى المقر الحدودي بسلام.

وأوضح، أن المنطقة تحت سيطرة قوات حرس الحدود تماما بعد انتهاء الاشتباك وهروب المسلحين المعادين.

وكان الاجتماع المشترك السابع لحرس الحدود الإيراني والعراقي، قد أقيم الثلاثاء الماضي، حيث تضمن تبادل المعلومات حول رصد أنشطة وتحركات الجماعات الإرهابية وتسلل المهربين والعبور غير الشرعي من الحدود.

وبحسب وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، كانت قد وقعت الجمهورية الإيرانية مع نظيرتها العراقية في طهران مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي بينهما، حيث وقعت المذكرة بحضور قائدي حرس الحدود في البلدين.