إيران تكشف عن سلاحين متطورين مخصصين للحروب الجوية

أعلن مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد أحدي أن المختصين والخبراء المحليين نجحوا في تصميم وتصنيع منظومة صاروخية مضادة للجو ذات كفاءة أعلى من منظومة "اس 300".

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وقال محمد أحدي، في كلمة ألقاها قبل بدء خطبة الجمعة في تبريز شمال غربي إيران، اليوم 17 آب/ أغسطس إن هذه المنظومة "باور 373" سيتم إزاحة الستار عنها لغاية نهاية العام الجاري (بالتقويم الإيراني الذي ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وأكد مساعد وزير الدفاع الايراني أن الصناعات الدفاعية الإيرانية بلغت مرحلة متقدمة تستطيع فيها تصنيع طائرة حربية من الجيل الجديد فيما لم يكن يسمح الخبراء الأمريكيين لنظرائهم الإيرانيين لمس أي قطعة حربية على عهد النظام الملكي السابق.

وتابع: إن الثورة الإسلامية حققت إنجازات هائلة للشعب الإيراني حيث يأتي الاستقلال وإزالة التبعية على رأسها.