قلق في الأمن القومي الأمريكي... أسبابه وعلاقة ترامب به

أعرب مسؤولو الأمن القومي الأمريكي، عن قلقهم من أن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه استراتيجية واشنطن في أفغانستان.

© AP Photo / Jonathan Ernst وفاة جندي أمريكي في أفغانستان متأثرا بإصابته في عملية عسكرية شرقي البلاد

موسكو — سبوتنيك . أعرب مسؤولو مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن قلقهم من أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان ويعرب مرة أخرى عن اهتمامه باقتراح مؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة إيريك برينس، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "إن بي سي".

وفي وقت سابق، ذُكر أنه وفقا للخطة المقترحة من قبل برينس، فإن 5.5 ألف متعاقد خاص، معظمهم من الكوماندوز السابقين، سوف يقدمون المشورة للقوات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد. كما توفر الخطة الدعم للقوات الجوية الخاصة المؤلفة من 90 طائرة.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "يو اس ايه توداي"، نقلا عن مؤسس شركة بلاك ووتر الخاصة إيريك برينس، أن البيت الأبيض يدرس خطة لنقل معظم الأنشطة الأمريكية في أفغانستان إلى المتعاقدين من القطاع الخاص.

ووفقا للصحيفة، فإن الخطة قيد الدراسة، على الرغم من مخاوف مستشار الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي هربرت ماكماستر ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.