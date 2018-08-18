وفاة 33 طفلا في مخيم بشمال شرق نيجيريا خلال أسبوعين

كشفت بيانات من منظمة أطباء بلا حدود، يوم الجمعة، عن وفاة أطفال بمعدل واحد تقريبا من بين كل 200 تقل أعمارهم عن 5 سنوات في مخيم بشمال شرق نيجيريا على مدى أسبوعين فقط في أغسطس/ آب.

وتعاني تلك المنطقة منذ نحو عقد من حرب مع جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وأعمال عنف من جانب تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا أيضا في السنوات القليلة الماضية.

وبموجب برنامج حكومي يتم نقل مئات الآلاف من سكان المنطقة إلى بر الأمان في بلدات محصنة تحيط بها المزارع استعادتها قوات الحكومة من المتشددين.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قالت أطباء بلا حدود إن فرقا تابعة لها وجدت أن 33 طفلا توفوا خلال أسبوعين اعتبارا من الثاني من أغسطس في مخيم في بلدة باما من أصل ما يقدر بـ 6 آلاف طفل دون 5 سنوات في المخيم.

وقالت كاتيا لورينز ممثلة أطباء بلا حدود في أبوجا في بيان "الكثير من الأطفال يكونون في حالة حرجة بالفعل لدى وصولهم، ثم يتسبب ضعف المساعدة والرعاية الطبية في تدهور حالتهم".

وأضافت أنه على الرغم من وجود وكالات إغاثة حكومية ودولية "تُرك الوضع الصحي والغذائي ليتدهور إلى أن وصل إلى مرحلة الأزمة الحالية".