وفاة 33 طفلا في مخيم بشمال شرق نيجيريا خلال أسبوعين

وتعاني تلك المنطقة منذ نحو عقد من حرب مع جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وأعمال عنف من جانب تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا أيضا في السنوات القليلة الماضية.
وبحسب ما أفادت "رويترز"، قالت أطباء بلا حدود إن فرقا تابعة لها وجدت أن 33 طفلا توفوا خلال أسبوعين اعتبارا من الثاني من أغسطس في مخيم في بلدة باما من أصل ما يقدر بـ 6 آلاف طفل دون 5 سنوات في المخيم.
وقالت كاتيا لورينز ممثلة أطباء بلا حدود في أبوجا في بيان "الكثير من الأطفال يكونون في حالة حرجة بالفعل لدى وصولهم، ثم يتسبب ضعف المساعدة والرعاية الطبية في تدهور حالتهم".
وأضافت أنه على الرغم من وجود وكالات إغاثة حكومية ودولية "تُرك الوضع الصحي والغذائي ليتدهور إلى أن وصل إلى مرحلة الأزمة الحالية".
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