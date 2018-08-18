زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كوستاريكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة هز جنوب كوستاريكا يوم الجمعة قرب الحدود مع بنما.

وكان مركز الزلزال على بعد كيلومترين غربي بلدة جولفيتو وعلى بعد 174 كيلومترا جنوب غربي العاصمة سان خوسيه.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط تحت سطح الأرض مما يزيد من تأثيره، بحسب "رويترز".

ويعتبر أي زلزال قوته 6.2 درجة قويا وقادرا على أن يسبب أضرارا جسيمة.

ولم ترد تقارير حتى الأن عن وقوع إصابات أو دمار أو خطر تسونامي.