زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كوستاريكا

وكان مركز الزلزال على بعد كيلومترين غربي بلدة جولفيتو وعلى بعد 174 كيلومترا جنوب غربي العاصمة سان خوسيه.
A strong 6.0 #earthquake #Terremoto #Temblor near Gamba #CostaRica right now 🚨 pic.twitter.com/DRFSMAD23i— Teacher From PR 🌞🌊 (@MaestroDEPR) August 17, 2018
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط تحت سطح الأرض مما يزيد من تأثيره، بحسب "رويترز".
6⃣2⃣ 🇨🇷 Earthquake M 6.2, 17/08 17:22, depth: 10 Km, COSTA RICA #earthquake #gfz — https://t.co/d0GW5NxDV8 pic.twitter.com/Qz5WNjyk0I— EQGR (@eqgr) August 17, 2018
ويعتبر أي زلزال قوته 6.2 درجة قويا وقادرا على أن يسبب أضرارا جسيمة.
ولم ترد تقارير حتى الأن عن وقوع إصابات أو دمار أو خطر تسونامي.
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