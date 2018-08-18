"تويتر" يتوقف عن العمل جزئيا ويعود

أفاد المستخدمون في أنحاء العالم، اليوم السبت، بأن مشاكل نشأت في عمل شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لبيانات خدمة "دوونديتيكتور" ، التي تتّبع عمل موارد الإنترنت المعروفة.