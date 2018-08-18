ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في إيطاليا إلى 41 شخصا

هذا وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، أن عدد ضحايا انهيار الجسر في جنوى وصل إلى 38 قتيلا، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن ناجين.
وانهار هذا الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوى الإيطالية ويربط بين جزأي المدينة، منتصف يوم الثلاثاء الماضي.
والجدير بالذكر أن هذا الجسر كان قد بني في الستينيات من القرن الماضي. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر ترميم للجسر، والذي يشبه في بنائه جسر بروكلين في نيويورك، كان في عام 2016. ولوحظ في الصورة المنقولة من مكان الحادث، عدم وجود امتداد يصل إلى 200 متر.
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