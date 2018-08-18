ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في إيطاليا إلى 41 شخصا

أعلن رجال الإنقاذ، اليوم السبت، أن عدد ضحايا انهيار جسر قرب مدينة جنوى الإيطالية وصل إلى حوالي 41 شخصا.

© Sputnik . Carlo Alberto Alessi تقارير: دراسة هندسية في 2017 حذرت من حالة جسر جنوى المنهار

موسكو — سبوتنيك . وأشار رجال الإنقاذ إلى أنهم عثروا على سيارة تحت الأنقاض كان فيها عائلة، الأب والأم وطفلهم البالغ من العمر 9 سنوات.

هذا وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، أن عدد ضحايا انهيار الجسر في جنوى وصل إلى 38 قتيلا، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن ناجين.

وانهار هذا الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوى الإيطالية ويربط بين جزأي المدينة، منتصف يوم الثلاثاء الماضي.

والجدير بالذكر أن هذا الجسر كان قد بني في الستينيات من القرن الماضي. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر ترميم للجسر، والذي يشبه في بنائه جسر بروكلين في نيويورك، كان في عام 2016. ولوحظ في الصورة المنقولة من مكان الحادث، عدم وجود امتداد يصل إلى 200 متر.