الجيش التركي يعلن تحييد 7 مسلحين من "العمال الكردستاني"

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على شمال العراق، وشرقي تركيا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان لها، "جرى تحييد 7 مسلحين بضربات جوية على هاكورك، والزاب، وقارة في شمال العراق، وهكاري شرقي تركيا".

وأضاف البيان "المسلحون كانوا يخططون لشن هجمات ضد وحدات الجيش التركي".

وكانت الخارجية العراقية أدانت، أمس الجمعة، الضربات الجوية للجيش التركي على مناطق بشمال العراق، وجددت دعوتها القوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية.

ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع يقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، منظمات إرهابية.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمال العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".