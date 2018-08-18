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    شباب فلسطينيون يبكون شابين قتلا في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 يوليو/ تموز 2018

    الأمين العام للأمم المتحدة يقدم 4 مقترحات لحماية الفلسطينيين

    © AFP 2018 / Anas Baba
    العالم
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    قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرتش، أمس، الجمعة، 4 مقترحات لحماية الفلسطينيين في أراضي العام 1967.

    وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرتش، قدم 4 مقترحات لحماية ودعم الشعب الفلسطيني، وهي:

    غارة إسرائيلية على غزة
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترفض تهدئة طويلة الأمد وفق الشروط الإسرائيلية
    1- تشكيل بعثة مراقبة دولية.

    2- نشر قوات شرطة أو قوة عسكرية.

    3- العمل على تأمين رفاهية الأهالي الفلسطينيين.

    4- تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة على الأرض.
    وقدم غوتيرتش مقترحاته في تقرير مفصل، بموجب طلب الأمم المتحدة، وذلك بعد الهجمات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، حيث سقط أكثر من 170 فلسطينيا قتيلا، وإصابة الآلاف الآخرين من الفلسطينيين، منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، والموافق لـ"يوم الأرض" الفلسطيني.
    أوضحت القناة العبرية أن غوتيرتش شدد في تقريره على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني.
    وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن أول المقترحات تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة، من خلال وجود مراقبين لحقوق الإنسان، وآخرين للشؤون السياسية مكلفين بتقييم الأوضاع في فلسطين، يضاف إلى ذلك زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل تأمين رفاهية الفلسطينيين، أو بالأحرى تحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لحركة حماس إسماعيل هنية
    © REUTERS / Suhaib Salem
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    والمقترح الثالث يتعلق بتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة، مثل نقاط التفتيش الإسرائيلية، والمعابر وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.
    أما رابع المقترحات فهو نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

    بيد أن القناة العبرية أوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة تناسى أو تغافل عمدا ضرورة موافقة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، على هذه المقترحات، ووجوب وقف النار من قبل الجانبين أيضا. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, فلسطين, الأمم المتحدة, قطاع غزة, فلسطين
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