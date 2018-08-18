بعد اجتماع في قطر لإنهاء الأزمة... رسالة من الملك سلمان وولي عهده

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة عاجلة، غداة اجتماع في قطر للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية في واحدة من أخطر الأزمات في المنطقة، وهي الصراع في أفغانستان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بعث "العاهل السعودي الملك سلمان برقية تهنئة للرئيس محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".

© AP Photo / Uncredited بعد حديث الملك سلمان عن "صفحة جديدة"... اجتماع في قطر لإنهاء الأزمة

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق التقدم والسلام.

كما "بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الأفغاني الاستقرار والأمان".

يأتي ذلك، غداة اجتماع السفير مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطرية، مع تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الذي يزور الدوحة حاليا.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في أفغانستان وجهود إحلال السلام في أفغانستان، وتعزيز آفاق التعاون المشترك. وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية، استمرار جهود دولة قطر في إيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي لتحقيق السلام في أفغانستان.